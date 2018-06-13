ОКР будет развивать портал об олимпийских командах и музей

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков рассказал, что его основной задачей на новом посту почетного президента организации станет развитие информационного портала о сборных командах России, а также интерактивный олимпийский музей.

- Это важные программы, и их нужно реализовать, - цитирует ТАСС Жукова. - Портал Teamrussia, главный медиаресурс нашего проекта "Команда России", и телевидение ОКР сосредоточат на себе всю важную информацию российского олимпийского движения, их контент будет связан с телевидением МОК. С руководителем службы информации ОКР Константином Выборновым составлен подробный план работы, он уже реализуется.

Что же касается олимпийского музея, то в перспективе это будет современный интерактивный музей, который сможет посетить большое количество людей. Хотелось бы сделать на основе музея своеобразную площадку, которая будет служить постоянным Домом российских болельщиков. Павильон на ВДНХ, выделенный нам правительством Москвы, просто идеальное место для этого. Думаю, мы реализуем эту задачу максимум за два года. Этот музей не будет альтернативой музею спорта в Министерстве спорта на Казакова, это будет самостоятельный проект — интерактивный, интересный. В какой-то степени образцом является Олимпийский музей в Лозанне, хотя и он уже немного отстает от современных технологий.

Напомним, Жуков руководил Олимпийским комитетом России с 2010 года. 29 мая 2018-го на выборах президента ОКР его сменил первый вице-президент организации Станислав Поздняков.