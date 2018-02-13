МОК объявил об убытках в 99 миллионов долларов за 2017 год

Международный олимпийский комитет (МОК) в 2017 году понес убытки в размере 99 миллионов долларов, сообщает Inside the Games. В организации не ожидали, что убытки будут настолько большими, так как ранее были заключены договоры со спонсорами на 2017-2020 годы.

В финансовом отчете указано, что МОК по программе развития выделил НОК США 91,6 миллиона долларов. Национальные олимпийские комитеты других стран в общем получили 77,9 миллиона долларов.