МОК объявил об убытках в 99 миллионов долларов за 2017 год

Международный олимпийский комитет (МОК) в 2017 году понес убытки в размере 99 миллионов долларов, сообщает Inside the Games. В организации не ожидали, что убытки будут настолько большими, так как ранее были заключены договоры со спонсорами на 2017-2020 годы.
В финансовом отчете указано, что МОК по программе развития выделил НОК США 91,6 миллиона долларов. Национальные олимпийские комитеты других стран в общем получили 77,9 миллиона долларов.
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Dimik1976
Американцы получили больше,чем все остальные страны вместе взятые! На развитие...
02:22
ЛокоМотив
куда смотрит исполком? за такие результаты гнать менеджмент в три шеи
01:25
Maren13
Будет совсем смешно, если в поисках денег МОК приползет в Россию и попросит их у Путина и Газпрома. Нищеброды!
01:04
gruzovik62
Россия виновата? Мы денег не дадим! Сами выкручивайтесь!!!
00:52