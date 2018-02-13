00:35 | ОЛИМПИАДА

МОК объявил об убытках в 99 миллионов долларов за 2017 год

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Международный олимпийский комитет (МОК) в 2017 году понес убытки в размере 99 миллионов долларов, сообщает Inside the Games. В организации не ожидали, что убытки будут настолько большими, так как ранее были заключены договоры со спонсорами на 2017-2020 годы.

В финансовом отчете указано, что МОК по программе развития выделил НОК США 91,6 миллиона долларов. Национальные олимпийские комитеты других стран в общем получили 77,9 миллиона долларов. 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Dimik1976

Американцы получили больше,чем все остальные страны вместе взятые! На развитие...

02:22

ЛокоМотив

куда смотрит исполком? за такие результаты гнать менеджмент в три шеи

01:25

Maren13

Будет совсем смешно, если в поисках денег МОК приползет в Россию и попросит их у Путина и Газпрома. Нищеброды!

01:04

gruzovik62

Россия виновата? Мы денег не дадим! Сами выкручивайтесь!!!

00:52

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