Исинбаева и Великая избраны в исполком ОКР

Членство Юрия Нагорных в исполкоме Олимпийского комитета России (ОКР) приостановлено по его собственной просьбе, передает корреспондент "СЭ" Егор ПОЗДНЯКОВ. Также были прекращены полномочия Георгия Беджамова, Алексея Воробьева и Ольги Брусникиной (вместо нее главой комитета спортсменов выбрали Софью Великую). "За" проголосовал 191 человек, "против" - 5.

Елена Исинбаева и Софья Великая были избраны в исполком ОКР. За кандидатуру многократной олимпийской чемпионки проголосовало 200 человек, "против" – 3. Избрание фехтовальщицы поддержало 208 человек, против – 1. От региональных олимпийских организаций избран Николай Гуляев. Также проголосовали за избрание Станислава Позднякова.