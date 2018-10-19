Илья Попов: "В финальном бою решала скорость. Получилось все так, как задумывалось"

Российский боксер Илья Попов, завоевавший золотую медаль на юношеских Олимпийских играх в весовой категории до 64 килограммов, признался, что финальный поединок получился таким, как он и планировал.

– В финальном бою решала скорость, – приводит TeamRussia.pro слова Попова. – Я опережал соперника одиночными-двоечными ударами. Талгат Шаиген – хороший боксер, благодарен ему за бой. Получилось же все так, как задумывалось.

– Сложилось впечатление, что в первом раунде вы были менее активны, чем соперник…

– Первый раунд всегда разведочный. Потом же начал потихоньку разбираться и осуществлять свой план. Он заключался в том, чтобы перехватывать атаку соперника, сдавить его, не отдавать ему середину ринга.

– Прежде вы встречались с Шаигеном?

– Дважды, и оба раза выиграл. Теперь был главный поединок – на Олимпийских играх.