Илья Попов: "В финальном бою решала скорость. Получилось все так, как задумывалось"

Российский боксер Илья Попов, завоевавший золотую медаль на юношеских Олимпийских играх в весовой категории до 64 килограммов, признался, что финальный поединок получился таким, как он и планировал.
– В финальном бою решала скорость, – приводит TeamRussia.pro слова Попова. – Я опережал соперника одиночными-двоечными ударами. Талгат Шаиген – хороший боксер, благодарен ему за бой. Получилось же все так, как задумывалось.
– Сложилось впечатление, что в первом раунде вы были менее активны, чем соперник…
– Первый раунд всегда разведочный. Потом же начал потихоньку разбираться и осуществлять свой план. Он заключался в том, чтобы перехватывать атаку соперника, сдавить его, не отдавать ему середину ринга.
– Прежде вы встречались с Шаигеном?
– Дважды, и оба раза выиграл. Теперь был главный поединок – на Олимпийских играх.
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https://teamrussia.pro/news_yog/ilya-popov-finalnyj-boj-proshel-po-moemu-planu/