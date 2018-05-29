Дмитрий Свищев: "ОКР должен вернуться в олимпийскую семью"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев подчеркнул, что главная задача для ОКР сейчас - выстроить отношения на международной арене и вернуться в олимпийскую семью. Сегодня, 29 мая, прошли выборы президента организации. Им стал четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков.

- Как мне кажется, самое важное сейчас для ОКР - это сосредоточить работу не на выстраивании внутренних взаимоотношений – с Минспортом, с Федерациями. Сейчас главная задача для ОКР - выстроить отношения на международной арене, от которых зависит успех всего российского спорта, - цитирует "Р-Спорт" Свищева. - Мы должны вернуться в олимпийскую семью. Причем важно, чтобы общение с представителями всех основных комиссий МОК, международных спортивных институтов, в том числе и ВАДА, происходило постоянно, в ежедневном режиме, а не налетом, от Исполкома к конференциям. Только в этом случае мы будем иметь стабильные и продуктивные отношения в мировом спорте.