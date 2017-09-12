CAS 15 ноября рассмотрит апелляцию Картера на лишение золота Олимпиады-2008

Спортивный арбитражный суд 15 ноября рассмотрит апелляцию Несты Картера на решение Международного олимпийского комитета лишить его и партнеров по сборной Ямайки золота Олимпийских игр-2008 в эстафете 4 по 100 метров, сообщает сайт CAS. В январе сборную Ямайки, в числе которой был и Усэйн Болт, лишили золотой медали из-за положительной допинг-пробы 31-летнего спортсмена.

Если апелляция Картера будет удовлетворена, сборная Ямайки вернет себе золотые медали Олимпиады-2008. Если же она будет отклонена, золото получит сборная Тринидада и Тобаго.