Вениамин Бут: "Я намерен провести честные выборы главы ФГСР"

Глава Федерации гребного спорта России Вениамин Бут отметил, что следующий президент организации должен продолжить работу и сконцентрировать свое внимание на повышении интереса к гребле в регионах. Выборы нового главы ФГСР состоятся 12 ноября. Кандидаты на этот пост должны подать документы до 24 октября.

- Должность президента - это, прежде всего, ответственность, - приводит ТАСС слова Бута. - На первом месте обязанности, а не права и привилегии, как считают некоторые члены гребного сообщества. Я намерен провести честные выборы главы федерации, соблюдая принцип равноправия всех кандидатов.

Необходимо продолжать работу, планы, которые мы перед собой поставили четыре года назад, нужно реализовывать. Необходимо сконцентрировать внимание на повышении интереса к гребле в регионах, на совместной работе по антидопинговой программе с Международной федерацией гребли. Также нельзя забывать о тренерских кадрах, заниматься подготовкой новых специалистов и повышать квалификацию уже действующих.