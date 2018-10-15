Коровашков не оспаривал свою дисквалификацию за допинг

Пятикратный чемпион мира и обладатель бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года по гребле на каноэ Алексей Коровашков не оспаривал свою дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщил президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов. Допинг-пробе пятикратного чемпиона мира был обнаружен эритропоэтин (ЭПО). Проба "Б" дала также положительный результат. Срок дисквалификации 26-летнего каноиста завершится 9 августа 2021 года.

- Мы собрали информацию по этому делу, опросили спортсмена, дальнейшие действия проводили антидопинговые службы. К сожалению, вердикт - четыре года дисквалификации, - цитирует ТАСС Архипова. - Спортсмен заявил, что умысла в его действиях не было, что похоже на правду, но как это вещество попало в его организм, мы доподлинно выяснить не смогли.

Что касается обжалования вердикта, то пока такого решения я от Алексея не слышал. Для того, чтобы его обжаловать, нужно иметь серьезные доводы.

Коровашков пропустит Олимпийские игры 2020 года в Токио. Ранее он без объяснения причин не был допущен Международной федерацией гребли на байдарках и каноэ к участию в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.