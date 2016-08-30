Выборы президента ВФГБК пройдут 30 октября

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов сообщил, что выборы главы организации пройдут 30 октября. Отметим, что Архипов возглавляет ВФГБК с 2008 года.

– Президиум федерации пройдет 29 октября, конференция – 30-го числа. Время для принятия решения по выдвижению кандидатуры еще есть, я думаю, – цитирует ТАСС Архипова. – Решение зависит от многих моментов, в том числе от оценки, которую дадут выступлению команды на Олимпийских играх. Я не хочу быть в тягость коллективу.

Если Минспорт отнесется с пониманием к ситуации – одно дело. А если будет жесткая критика, то незачем прошибать стену лбом, может найтись и более достойный человек.