16:04 | ГРЕБЛЯ — На байдарках и каноэ

Выборы президента ВФГБК пройдут 30 октября

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Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов сообщил, что выборы главы организации пройдут 30 октября. Отметим, что Архипов возглавляет ВФГБК с 2008 года.

– Президиум федерации пройдет 29 октября, конференция – 30-го числа. Время для принятия решения по выдвижению кандидатуры еще есть, я думаю, – цитирует ТАСС Архипова. – Решение зависит от многих моментов, в том числе от оценки, которую дадут выступлению команды на Олимпийских играх. Я не хочу быть в тягость коллективу.

Если Минспорт отнесется с пониманием к ситуации – одно дело. А если будет жесткая критика, то незачем прошибать стену лбом, может найтись и более достойный человек.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3576814

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