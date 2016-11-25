19:20 | ГРЕБЛЯ — На байдарках и каноэ

Исхакову не выбрали на пост вице-президента Международной федерации каноэ

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Международная федерация каноэ (ICF) провела конгресс, на котором были выбраны новые руководители организации. Как сообщает официальный сайт Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК), генеральный секретарь организации Елена Исхакова не была избрана на пост вице-президента, на который претендовала в числе семи кандидатов. Россиянин Николай Мордвин также претендовал на должность председателя комитета гребли на байдарках и каноэ, но это пост достался канадцу Франку Гарнеру.

Кроме того, в должности президента ICF переизбран действующий глава организации Хосе Перурена Лопес, набравший 82 голоса из 101.

Дополнительная информация

http://www.kayak-canoe.ru/ru/federation/news/5119/

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