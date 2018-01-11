Глава "Пежо": "Жаль, что Леб так завершил "Дакар"

Босс "Пежо" Брюно Фамен выразил сожаление по поводу снятия Себастьяна Леба с "Дакара"-2018. Француз завершил борьбу из-за травмы своего штурмана Даниэля Елены.

– Очень жаль, что "Дакар" так для них закончился, – цитирует AFP Фамена. – И речь тут не о проигрыше времени. Если состояние Даниэля непростое, то мы не могли продолжать. При этом машина совершенно цела. Мы знали, что этот песчаный этап будет последним наиболее сложным. Дальше было бы проще. Но этот этап в дюнах ужасен. Ребятам не повезло с попаданием в пески. Ранее мы потеряли Депре. Но у нас остаются Петерансель и Сайнс. Впереди сложная борьба.