Журналист Denver Post уволен за сообщение по поводу победы Сато в гонке "500 миль Индианаполиса"

Скандалом в журналистской среде закончилась гонка "500 миль Индианаполиса". Спортивный журналист издания Denver Post Терри Фрей допустил неосторожное высказывание в своем Твиттере после победы в гонке японца Такумы Сато.

– Ничего личного, но мне будет некомфортно видеть победу японца в Индианаполиса в День поминовения, – написал Фрей, намекая на войну США с Японией, день памяти жертв которой проходил.

Это сообщение породило волну критики в адрес Фрея, и он его удалил. Однако руководство Denver Post не оставило без внимания гнев публики и уволило журналиста.