21:58 | АВТО / МОТО — Автоспорт

"Тойота" с Алонсо выиграла "6 часов Спа", Петров и Алешин - шестые

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"Тойота" выиграла первый этап чемпионата мира по гонкам на выносливость в классе LMP1 - "6 часов Спа". Команду представляли двукратный чемпион "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо, японец Казуки Накадзима и швейцарец Себастьян Буэми.

Второе место занял экипаж "Тойоты" в составе Майка Конвэя, Камуи Кобаяси и Хосе Марии Лопеса.

Тройку лидеров замкнула команда Rebellion в составе немца Андре Лоттерера, швейцарца Нила Джани и бразильца Бруно Сенны.

Российская команда SMP Racing в составе Виталия Петрова и Михаила Алешина стала шестой.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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WildCat-2k

"Российская команда SMP Racing в составе Виталия Петрова и Михаила Алешина..." - А типа Дж.Баттон не приделах совсем. Так, мальчик какой-то затесался.

22:38

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