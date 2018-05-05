"Тойота" с Алонсо выиграла "6 часов Спа", Петров и Алешин - шестые

"Тойота" выиграла первый этап чемпионата мира по гонкам на выносливость в классе LMP1 - "6 часов Спа". Команду представляли двукратный чемпион "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо, японец Казуки Накадзима и швейцарец Себастьян Буэми.

Второе место занял экипаж "Тойоты" в составе Майка Конвэя, Камуи Кобаяси и Хосе Марии Лопеса.

Тройку лидеров замкнула команда Rebellion в составе немца Андре Лоттерера, швейцарца Нила Джани и бразильца Бруно Сенны.

Российская команда SMP Racing в составе Виталия Петрова и Михаила Алешина стала шестой.