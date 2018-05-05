"Тойота" с Алонсо выиграла "6 часов Спа", Петров и Алешин - шестые

"Тойота" выиграла первый этап чемпионата мира по гонкам на выносливость в классе LMP1 - "6 часов Спа". Команду представляли двукратный чемпион "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо, японец Казуки Накадзима и швейцарец Себастьян Буэми.
Второе место занял экипаж "Тойоты" в составе Майка Конвэя, Камуи Кобаяси и Хосе Марии Лопеса.
Тройку лидеров замкнула команда Rebellion в составе немца Андре Лоттерера, швейцарца Нила Джани и бразильца Бруно Сенны.
Российская команда SMP Racing в составе Виталия Петрова и Михаила Алешина стала шестой.
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WildCat-2k
"Российская команда SMP Racing в составе Виталия Петрова и Михаила Алешина..." - А типа Дж.Баттон не приделах совсем. Так, мальчик какой-то затесался.
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