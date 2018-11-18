София Флерш: "Я в порядке, но завтра утром у меня будет операция"

Немецкая пилотесса София Флерш, которая была госпитализирована после тяжелой аварии во время гонки серии "Формулы-3" в китайском Макао, сообщила, что ей предстоит перенести операцию. Об этом сообщила сама спортсменка в своем Твиттере.

- Просто хотела дать знать, что я в порядке, но завтра утром у меня будет операция. Спасибо всем, кто заботится обо мне. Спасибо всем за сообщения поддержки, - написала Флерш в своем Твиттере.

17-летняя спортсменка потеряла управление над болидом, он, задев другую машину на скорости свыше 200 км/ч, перелетел через ограждение и врезался в будку для фотографов. Гонка была остановлена красными флагами и возобновлена более часа спустя после проишествия. В результате аварии пострадало еще трое человек.

Ранее сообщалось, что у пилотессы диагностирован перелом позвоночника. Сегодня она пройдет дополнительное обследование

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official @MercedesAMGF1 who are taking great care of me.

Thanks to everybody for the Supporting messages.

Update soon. – Sophia Floersch (@SophiaFloersch) 18 ноября 2018 г.

Немецкая пилотесса попала в аварию в гонке в Макао. Жуткое видео