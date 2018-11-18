Немецкая пилотесса попала в аварию в гонке в Макао. Жуткое видео

Немецкая пилотесса София Флерш госпитализирована после тяжелой аварии во время гонки серии "Формулы-3" в китайском Макао, информирует официальный сайт Международной автомобильной федерации.

17-летняя спортсменка потеряла управление над болидом, он, задев другую машину на скорости свыше 200 км/ч, перелетел через ограждение и врезался в будку для фотографов. Уточняется, что Флерш в сознании и уже доставлена в больницу вместе с другим пилотом.

Гонка была остановлена красными флагами и возобновлена более часа спустя после проишествия. В результате авари пострадало еще трое человек.