Немецкая пилотесса попала в аварию в гонке в Макао. Жуткое видео

Немецкая пилотесса София Флерш госпитализирована после тяжелой аварии во время гонки серии "Формулы-3" в китайском Макао, информирует официальный сайт Международной автомобильной федерации.
17-летняя спортсменка потеряла управление над болидом, он, задев другую машину на скорости свыше 200 км/ч, перелетел через ограждение и врезался в будку для фотографов. Уточняется, что Флерш в сознании и уже доставлена в больницу вместе с другим пилотом.
Гонка была остановлена красными флагами и возобновлена более часа спустя после проишествия. В результате авари пострадало еще трое человек.
Oh my goodness me... What a horrible crash. #FIAF3WorldCup #MacauGP– Vincent Bruins (@VincentJBruins) 18 ноября 2018 г.
(video by @VanGamerenF1) pic.twitter.com/NUpGzVjI66
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