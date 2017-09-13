Карякину предлагают выступить на "Дакаре" 2018 года под флагом другой страны

Победитель ралли "Дакар" 2017 года в классе квадроциклов Сергей Карякин полностью оплатил заявку на участие в соревнованиях на следующий год без спонсорской поддержки. По его словам, участие одного гонщика в марафоне стоит 1,5 миллиона рублей.

- Заявку я закрыл только свою, а заявки по техникам и по остальным членам команды я, если найду деньги, буду платить с удорожанием, - цитирует ТАСС Карякина. - Например, чтобы привезти с собой техников, необходимо будет заплатить на 10-15 процентов больше, чем было изначально. Какую-то часть заявки я оплатил своими средствами, также мне помог мой товарищ.

Гонщик отметил, что у него есть предложение участвовать в "Дакаре" 2018 года от другой страны с полной оплатой расходов.

Мне бы не хотелось принимать такое решение, я хотел бы участвовать за Россию, поэтому борюсь за это, активно ищу спонсоров.