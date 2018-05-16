Для мусульманских самбисток утверждена специальная форма

Президент Союза самбо Азии (ССА) Аламжон Муллаев отметил, что конгресс организации утвердил дополнительные детали самбистской формы для мусульманских женщин. Таким образом, на турнирах под эгидой ССА на спортсменках под традиционную самбистскую форму – шорты и куртку – могут быть надеты специальные легинсы, футболка и капюшон.

– У нас давно назревало это решение, – цитирует ТАСС Муллаева. – Мы обсуждали данный вопрос со многими международными организациями, включая Олимпийский совет Азии и Международную федерацию самбо. Принятие специальной формы для женщин дает возможность заниматься самбо и участвовать в азиатских соревнованиях по самбо представительницам тех стран, где сильны мусульманские традиции, ранее многие спортсменки вынужденно оставались за бортом наших турниров. Теперь же у нас появится отличная возможность развивать самбо и в этом направлении, привлекая как можно больше женщин к занятиям нашим единоборством

Муллаев рассказал, что недавно у него состоялась встреча с шейхом Бахрейна, где также обсуждался этот вопрос.

– Я рассказал шейху, что мы планируем принять решение по дополнениям к самбистской форме для женщин. Единоборства в мусульманских странах очень развиты, внедрение новой формы позволит женщинам выступать на соревнованиях, соблюдая все нормы и традиции, – заявил президент ССА. – На конгрессе Союза самбо Азии, который прошел в Монголии, Бахрейн был принят в качестве страны-кандидата в нашу организацию. На данный момент около 50 спортсменов занимаются самбо в этой стране, два иностранных тренера ведут работу по развитию единоборства, мы увидели со стороны государства большое желание развивать самбо не только в Бахрейне, но и в прилегающих арабских странах, они хотят стать локомотивом развития нашего спорта в своем регионе.