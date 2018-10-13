21:57 13 октября | Единоборства / ММА

Интервью Хабиба произвело на Семина большее впечатление, чем бой с Конором

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Главный тренер "Локомотива"  Юрий Семин заявил, что интервью российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, которое тот дал Первому каналу, произвело на него большое впечатление. 71-летний специалист также поздравил россиянина с победой над ирландцем Конором Макгрегором.

Бой Хабиба произвел очень большое впечатление. Но еще большее впечатление произвело его интервью на Первом канале. Большое спасибо его отцу и тренеру, который воспитал Чемпиона и необыкновенного человека! С победой! - написал Семин в своем Инстаграме.

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