Интервью Хабиба произвело на Семина большее впечатление, чем бой с Конором

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что интервью российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, которое тот дал Первому каналу, произвело на него большое впечатление. 71-летний специалист также поздравил россиянина с победой над ирландцем Конором Макгрегором.

- Бой Хабиба произвел очень большое впечатление. Но еще большее впечатление произвело его интервью на Первом канале. Большое спасибо его отцу и тренеру, который воспитал Чемпиона и необыкновенного человека! С победой! - написал Семин в своем Инстаграме.

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