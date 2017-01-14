Александр Емельяненко может провести бой с Силвой в конце февраля

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко проведет бой в конце февраля или начале марта, одним из кандидатов в соперники является бразилец Антонио Силва. Об этом сообщил официальный представитель россиянина Олег Раевский.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что вышедший в ноябре 2016 года из колонии спортсмен проведет бой в конце января.

– Мы планировали бой в конце февраля или начале марта, а не в конце января, – приводит "Р-Спорт" слова Раевского. – Это актуальная информация, а все остальное – чушь. Я являюсь официальным представителем Александра. Он работает со мной. Я не хочу россиянина в соперники. Было бы интересно c Bigfoot (бразилец Антонио Силва) провести (бой), но насколько он будет интересен в свете своих проигрышей – вопрос. Сейчас будем думать. Это возможно. Нужно что-то взрывное.