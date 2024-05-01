Сауль Альварес: «Нокаутирую Мунгию к восьмому раунду»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) предположил, что ему удастся победить своего непобежденного соотечественника Хайме Мунгию (43-0) к восьмому раунду.

«Разве не здорово победить нокаутом? Думаю, что выиграю нокаутом к восьмому раунду. Мне все равно, что Мунгия моложе меня, я на другом уровне. Это очень важный бой для меня, он войдет в историю. Впервые два мексиканца будут драться за все четыре пояса. Я всегда стремился оставить след в истории и прославлять свою страну», — сказал Альварес журналистам на пресс-конференции в преддверии боя с Хайме Мунгией (43-0).

Альварес подерется с Мунгией 4 мая в Лас-Вегасе, США.