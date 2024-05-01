Оскар Де Ла Хойя — о бое Тайсона и Пола: «Я буду молиться за Майка»

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (36-6) уверен, что, несмотря на результат боя между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном (50-6) и блогером и боксером Джейком Полом (9-1), Тайсон останется легендой.

«Я люблю Майка и буду молиться за него. Джейк Пол уже серьезный боец, и для Майка это будет опасный бой. Так что ему нужно быть осторожнее, — заявил Де Ла Хойя TMZ Sports. — Даже в случае поражения в возрасте 58 лет наследие Тайсона останется в целости и сохранности. Он закрепил это в прошлом и всегда будет легендой».

Тайсон и Пол подерутся 20 июля на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.