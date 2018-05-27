Виталий Минаков: "Не сказал бы, что Янькова переоценена"

Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков оценил перспективы Анастасии Яньковой. В субботу она проиграла британке Кейт Джексон на турнире Bellator 200. Это поражение стало для россиянки первым в карьере.

– Я бы не сказал, что Янькова переоценена, – сказал Минаков. – Она ведет себя вполне корректно, довольно скромно, без лишнего эпатажа, выступает как у нее получается. Она провела всего шесть поединков, у нее все впереди. У нее была хорошая любительская карьера. Поражение от Джексон, возможно, ей нужно было, чтобы что-то пересмотреть, поменять в тренировочном процессе. Думающему спортсмену поражения идут на пользу. У нее все должно быть нормально, она живет спортом.

Что бы я ей посоветовал, если бы был тренером? Меньше бить ногами, больше коленями и руками. Главное для нее – это руки и защита от борьбы. Научиться бороться в зрелом возрасте невозможно, я не верю в такие чудеса. Только на то, чтобы научиться стоять на ногах и чувствовать тело уходит пять лет. Это еще до бросков. Так что можно лишь научиться защищаться от борьбы. Я всегда ставлю в пример Мирко Филиповича. Он не боролся, но шикарно от нее защищался и добился в свое время огромных успехов. (МИХАИЛ ПОТАПОВ)

Янькова проиграла. Что с ней не так?