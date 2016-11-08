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Вадим Корнилов: "Команда Сергея Харитонова приступила к обсуждению следующего боя в Bellator"

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Вадим Корнилов, менеджер Сергея Харитонова, сообщил, что команда бойца приступила к обсуждению организации следующего боя под эгидой Bellator. На прошлой неделе Харитонов в США в своем дебютном поединке в организации Bellator уступил американцу Хави Айяле нокаутом на 16-й секунде поединка.

– Был бой, где ему не повезло – пропустил удар, который не увидел, – цитирует "Р-Спорт" Корнилова. – В тяжелом весе, к сожалению, это бывает. Я уверен, что он вернется. Мы с Bellator уже обсуждаем следующий бой. Я думаю, что все будет хорошо. Следующий бой Сергея в Bellator может пройти, думаю, в начале следующего года.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161108/1111982297.html

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