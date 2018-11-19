В Следственном комитете РФ по Дагестану пока не установили, кто убил сотрудника Росгвардии – Мачиев или другой подозреваемый

В пресс-службе Следственного управления по республике Дагестан "СЭ" сообщили о ходе мероприятий по делу об убийстве сотрудника Росгвардии. В ночь с субботы на воскресенье в Махачкале в одном из городских ресторанов в результате конфликта между посетителями был застрелен сотрудник Росгвардии.

Один из подозреваемых – чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев, второй скрылся с места преступления, личность его не установлена. СК РФ по Дагестану возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство" и ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия".

– Пока ничего нового нет. Будут еще проводиться следственные мероприятия, опознания, и после этого можно будет говорить о конкретных официальных подозреваемых, – сообщили в пресс-службе СК.

– Второй подозреваемый скрылся?

– Официально в розыск не объявлен, но мы заинтересованы в том, чтобы его найти.

– То есть пока невозможно установить, кто совершил преступление – Мачиев или второй подозреваемый?

– Да, картина еще вырисовывается, конкретно сказать пока невозможно. (Игорь Новиков)