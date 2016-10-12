В бойцовском клубе "Ахмат" прокомментировали нападение на дочь Емельяненко

Глава пресс-службы грозненского бойцовского клуба "Ахмат" Адам Ахмадов считает, что в сети нагнетают ситуацию вокруг избиения дочери главы Союза ММА России Федора Емельяненко. Он добавил, что ни один чеченец никогда не поднимет руку на ребенка.

– Не думаю, что кто-то из чеченцев это сделал. Конфликт уже улажен, и сейчас в сети появляются попытки нагнетать ситуацию, – приводит радиостанция "Говорит Москва" слова Ахмадова. – Думаю, это попытка провокации. Ни один мужчина, ни один чеченец, поверьте, никогда в жизни не поднимет руку на ребенка", – заявил Ахмадов.

Преступление было совершено в конце прошлой неделе. Нападавшие нанесли девочке удар в грудь, вследствие чего ребенок попал в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. В медицинском учреждении был поставлен диагноз "ушиб грудной клетки и брюшной полости".

Все о происшествии - Кто напал на дочь Федора Емельяненко?