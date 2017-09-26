UFC отстранил Азамата Мурзаканова из-за подозрений в допинге

Российский боец MMA Азамат Мурзаканов отстранен UFC из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба организации. USADA уведомило россиянина о том, что в результате вскрытия пробы от 2 сентября 2017 года он подозревается в применении запрещенного препарата.

Сообщается, что будет проведено тщательное разбирательство до того, как к Мурзаканову будут применены санкции.

Напомним, что в мае боец подписал контракт с UFC. Его дебют должен был состояться в июне в поединке против датчанина Йоакима Кристенсена, однако бой был отменен. Мурзакаев был снят с поединка, предположительно, из-за травмы.