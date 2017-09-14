UFC лишил Джонса титула в полутяжелом весе, чемпионом стал Кормье

Американец Джон Джонс лишен титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс-служба организации. Атлетическая комиссия Калифорнии аннулировала результат чемпионского боя между Джонсом и его соотечественником Даниэлем Кормье, который закончился нокаутом. Таким образом, чемпионский пояс вернулся к Кормье.

Напомним, что допинг-проба "Б" 30-летнего Джонса, сданная перед поединком, дала положительный результат на туринабол. Ему грозит дисквалификация сроком до четырех лет.

Напомним, за свою карьеру Джонс одержал 23 победы в боях UFC, из которых 10 нокаутом. В июле 2016 года американец был уличен в применении допинга перед турниром UFC 200.