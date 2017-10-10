Тони Фергюсон: "Макгрегор испугался, а я хочу надрать ему зад"

Временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон надеется на проведение боя против действующего обладателя пояса Конора Макгрегора.

33-летний американец подчеркнул, что организация должна провести этот поединок, если не хочет, чтобы ее называли лживой. Ранее глава UFC Дана Уайт заявил о том, что эта схватка должна состояться.

– Дане придется держать слово, если он сказал, что этот бой состоится, – приводит Mmafighting слова Фергюсона. – Если UFC не хочет выглядеть лживой организацией, если они не хотят, чтобы я их так называл, то им придется организовать этот поединок.

Макгрегор говорил о том, что ждет бой, но потом замолчал. Он испугался и хочет убежать. Я сказал ему, что он может идти, если оставит пояс. Конор не отличается от многих. Я же хочу надрать ему зад, понимая, что я лучше.