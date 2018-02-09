СМИ: Мейвезер согласился провести бой с Макгрегором по правилам MMA

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер согласился провести бой с Конором Макгрегором по правилам смешанных единоборств, сообщает UFC Tonight со ссылкой на главу UFC Дэйну Уайта. В августе 2017 года Мейвезер и Макгрегор провели поединок по правилам бокса, в котором Флойд одержал победу в десятом раунде техническим нокаутом. Всего на счету Мейвезера 50 побед в 50 поединках на профессиональном ринге.

- Еще до их боя Флойд сказал, что проведет два поединка с Конором - по правилам бокса и MMA. Нам осталось только ждать, - сказал Уайт.