Шлеменко поддержал идею Нурмагомедова. Боец считает, что ночные клубы нужно закрыть

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко поддержал инициативу закрытия всех ночных клубов. 34-летний спортсмен считает, что данные заведения приносят только вред нашему обществу.

– Хотел высказаться по поводу идеи от Хабиба Нурмагомедова и других спортсменов, которые вышли с инициативой о закрытии ночных клубов, – заявил Шлеменко в своем Инстаграме. – Полностью поддерживаю это. Если кто следит за моей карьерой, видели моё видео, где я говорил, что ночные клубы – это не наше, это чуждое нам, пришлое к нам для того, чтобы сеять у нас раздор, чтобы приучать нас к алкоголю, чтобы ломать наши традиции, портить наших женщин. И ничего хорошего от этого нет.

Естественно, я полностью поддерживаю инициативу по закрытию ночных клубов и надеюсь, что такая инициатива постепенно получит место сначала в Дагестане, а потом разойдётся дальше по всей стране. Поэтому полностью поддерживаю и желаю удачи ребятам в этом сложном деле в борьбе за здоровую нацию.

Причиной таких заявлений стало трагическое происшествие, случившееся в Махачкале в ночь на воскресенье. В одном из ночных клубов города произошла перестрелка, в результате которой погиб сотрудник Росгвардии – он во внеслужебное время решил вмешаться в вооруженный конфликт, разгоравшийся, в заведении.