Хабиб Нурмагомедов поддержал закрытие ночных клубов в Дагестане

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал идею запретить ночные клубы в Дагестане.

Боец выложил видео Эльдара Разиева, помощника депутата Госдумы Ризвана Курбанова. В нем Разиев призвал к закрытию ночных клубов после трагедии, произошедшей в субботу в Махачкале. Возле клуба-ресторана был застрелен сотрудник Росгвардии. В убийстве подозревается чемпион мира по рукопашному бою.

"Полностью поддерживаю Эльдара Разиева. Вопрос моим землякам, какую пользу приносят нашему обществу, эти ночные клубы?" - написал Хабиб в Инстаграме.

Ранее Нурмагомедов резко критиковал рэп-концерты в Махачкале и вступил в конфликт с исполнителями Егором Кридом и Тимати. После того, как концерт Крида был отменен из-за поступавших певцу угроз, Хабиб написал в Инстаграме "Невелика потеря".

Впоследствии глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Хабиб и Тимати помирились.