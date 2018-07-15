Саид Нурмагомедов одержал первую победу в UFC

Российский боец ММА Саид Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Скоггинсом на турнире UFC 133. Мероприятие проходит в американском штате Айдахо. Поединок завершился раздельным решением судей - 29:28, 29:28, 28:29.

Саид Нурмагомедов, который является однофамильцем чемпиона UFC Хабиба, одержал шестую победу в карьер в ММА. Бой в UFC был для него первым. Россиянин выступает в наилегчайшей весовой категории (до 57 кг).