01:40 14 октября | Единоборства / ММА — ММА

Российский боец Харитонов попал в аварию во время прямого эфира. Видео

Обсудить
0

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов попал в аварию, когда вел прямой эфир, отвечая на вопросы болельщиков в Инстаграме.

По словам спортсмена, он "жив и здоров". В комментариях под видео Харитонов отметил, что он не находился за рулем, а в машину, на которой он двигался, "въехали пьяные отморозки".


38-летний Харитонов, выступающий в тяжелой весовой категории (до 120 кг), в ночь на субботу победил нокаутом известного американского бойца Роя Нельсона на шоу Bellator 207. Поединок завершился в конце первого раунда.

В активе Харитонова 34 боя (28 побед, 6 поражений). Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Bellator MMA (@bellatormma) 12 Окт 2018 в 11:38 PDT

 

Обсудить
0
Материалы других СМИ
Загрузка...