Российский боец Харитонов попал в аварию во время прямого эфира. Видео

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов попал в аварию, когда вел прямой эфир, отвечая на вопросы болельщиков в Инстаграме.

По словам спортсмена, он "жив и здоров". В комментариях под видео Харитонов отметил, что он не находился за рулем, а в машину, на которой он двигался, "въехали пьяные отморозки".



38-летний Харитонов, выступающий в тяжелой весовой категории (до 120 кг), в ночь на субботу победил нокаутом известного американского бойца Роя Нельсона на шоу Bellator 207. Поединок завершился в конце первого раунда.

В активе Харитонова 34 боя (28 побед, 6 поражений). Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

