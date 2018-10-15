Президент Bellator: "Федор Емельяненко - величайший боец всех времен"

Президент Bellator Скотт Кокер назвал россиянина Федора Емельяненко лучшим бойцом в истории. Боец вышел в финал "Гран-При" тяжеловесов Bellator, где встретится с Райаном Бэйдером. Бой пройдет 26 января в Лос-Анджелесе.

– Ему уже ничего не надо доказывать. Он продолжает выступать, потому что ему это нравится, – цитирует Кокера mmajunkie.com. – Думаю, он очень сильно хочет победить в турнире. Если у него это получится, я буду рад за него.

Все знают, что Федор отдал этому спорту очень много лет. Он был королем в Pride, потом он дрался в Strikeforce, а сейчас – в Bellator. Он уже все доказал. Он величайший боец всех времен.