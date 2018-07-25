Нурмагомедов выпустит духи под собственным брендом

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов сообщил, что выпустит лимитированную серю духов под собственным брендом. Производиться они будут совместно с одинм из парфюмерных домов и французской фабрикой.

"Хочу поделиться с вами новостью о том, что скоро в продажу поступят эксклюзивные духи "Хабиб Нурмагомедов". Этот парфюм я произвожу совместно с парфюмерным домом Golden Oud и французской фабрикой. Это будет лимитированный выпуск. О том, как будет выглядеть флакон, какой будет аромат и когда именно он поступит в продажу, вы узнаете в последующих публикациях", - написал Нурмагомедов в Инстаграме.