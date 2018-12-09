Нурмагомедов – о титуле Холлоуэя: "Великий чемпион!"

Российский боец ММА и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил в своем Твиттере американца Макса Холлоуэя, который победил своего соотечественника Брайана Ортегу и защитил титул чемпиона в полулегком весе в турнире UFC 231. Бой проходил в Торонто (Канада).

– Что за поединок! Поздравляю, Холлуэй, ты – великий чемпион, - написал Нурмагомедов.

27-летний американский боец занимает четвертое место в списке лучших бойцов UFC.