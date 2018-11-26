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Нурмагомедов и Бузова? Отвечает сам спортсмен

Ольга Бузова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Ольга Бузова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слухи о возможных отношениях с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

Единственный российский чемпион UFC в понедельник, 26 ноября, дал первую после победы над Конором Макгрегором большую пресс-конференцию в Москве, на которой ответил на все острые вопросы, в том числе, является ли Бузова его женой.

- Это, конечно, неправда, - приводит "РИА Новости" слова Нурмагомедова. – Я плохо отношусь к таким слухам.

Не так давно Нурмагомедов обогнал Тимати по числу подписчиков в Инстаграме. У чемпиона UFC их теперь на 10 тысяч больше, чем у рэпера. Из российских граждан впереди Хабиба только Ольга Бузова – ровно на миллион.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/fights/20181126/1146561496.html

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