Нурмагомедов и Бузова? Отвечает сам спортсмен

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слухи о возможных отношениях с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

Единственный российский чемпион UFC в понедельник, 26 ноября, дал первую после победы над Конором Макгрегором большую пресс-конференцию в Москве, на которой ответил на все острые вопросы, в том числе, является ли Бузова его женой.

- Это, конечно, неправда, - приводит "РИА Новости" слова Нурмагомедова. – Я плохо отношусь к таким слухам.

Не так давно Нурмагомедов обогнал Тимати по числу подписчиков в Инстаграме. У чемпиона UFC их теперь на 10 тысяч больше, чем у рэпера. Из российских граждан впереди Хабиба только Ольга Бузова – ровно на миллион.