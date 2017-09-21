Мусаси потребовал проверить Шлеменко на допинг

Боец смешанных единоборств Герард Мусаси запросил проверку россиянина Александра Шлеменко на допинг. Он воспользовался правилами Bellator, которые позволяют сделать такой запрос относительно ближайшего соперника.

– Давайте будем честными, – цитирует MMAJunkie Мусаси. – У Шлеменко обнаруживали 50-кратное превышение нормы тестостерона. Определенно он обманывал раньше. Но сейчас он должен быть чистым. Я хочу, чтобы соперник был чистым. Я сам ничего не употребляю, поэтому хочу того же и от оппонента. Мне не хочется видеть в соперниках бойца, который в два раза сильнее обычного человека из-за незаконных приемов. При чистой борьбе я не беспокоюсь о судьбе поединка. Когда все идет честно, я очень силен. Ничего не имею против Шлеменко. Он заслужил второй шанс. Это хороший боец, который, безусловно, был чистым. Но он попадался уже. Надеюсь, что теперь он чист.