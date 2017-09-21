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09:42 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Мусаси потребовал проверить Шлеменко на допинг


Боец смешанных единоборств Герард Мусаси запросил проверку россиянина Александра Шлеменко на допинг. Он воспользовался правилами Bellator, которые позволяют сделать такой запрос относительно ближайшего соперника.

– Давайте будем честными, – цитирует MMAJunkie Мусаси. – У Шлеменко обнаруживали 50-кратное превышение нормы тестостерона. Определенно он обманывал раньше. Но сейчас он должен быть чистым. Я хочу, чтобы соперник был чистым. Я сам ничего не употребляю, поэтому хочу того же и от оппонента. Мне не хочется видеть в соперниках бойца, который в два раза сильнее обычного человека из-за незаконных приемов. При чистой борьбе я не беспокоюсь о судьбе поединка. Когда все идет честно, я очень силен. Ничего не имею против Шлеменко. Он заслужил второй шанс. Это хороший боец, который, безусловно, был чистым. Но он попадался уже. Надеюсь, что теперь он чист.

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