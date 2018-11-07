Мейвезер - Нурмагомедову: "Продолжай зарабатывать 3-4 миллиона долларов, но со мной ты получишь намного больше!"

Американский боксер Флойд Мейвезер-младший заявил, что будет драться с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым только по правилам бокса, сообщает CNN.

– Ранее был случай с Конором Макгрегором, – цитирует Мейвезера CNN. – Тогда глава UFC Дана Уайт заявил, что ирландский боец не будет драться по правилам бокса. Итог все видели. Уайт – отличный парень, но он не знает, что будет в будущем. Поэтому все зависит от Хабиба Нурмагомедова. Россиянин может продолжать зарабатывать 3-4 миллиона долларов, а может выйти на ринг со мной и получить намного больше!

Мейвезер становился бронзовым призером Олимпиады-1996 в Атланте. Многократный чемпион мира в различных категориях. 40-летний американец является самым высокооплачиваемым боксером в истории профессионального бокса.

При этом в начале недели Мейвезер объявил о предстоящем 31 декабря поединке с японским кикбоксером Тенсином Насукавой, очевидно, по правилам MMA.