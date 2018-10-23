Макгрегор подробно объяснил причины поражения от Нурмагомедова

Ирландец Конор Макгрегор подробно разобрал бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова. По его словам, надо было больше идти в атаку и не пренебрегать ударными навыками соперника.

- Мысли о моем последнем бое. Первый раунд. Считаю, что со спортивной точки зрения, он его забрал. Он был в топ-позиции возле клетки, - написал Макгрегор в Инстаграме. - Позиция никак не улучшалась, урона я не получал, но это была позиция сверху.

С боевой точки зрения, первый раунд – мой. Несколько ударов пришлись в цель, я был готов продолжать. Левый прямой вначале. Колено в голову навстречу. Локти во всех сценариях. Соперник просто удерживал мне ноги возле сетки почти весь раунд.

Второй раунд. Он бегает от меня по клетке. Но потом он был благославлен этим ударом справа, который изменил ход раунда и всего боя. Это был хороший удар.

После этого удара я отскочил назад, хотел сразу вернуться, но он снова нырнул под меня и не дал мне ничего сделать. Это спорт, и он сделал умный ход, который привел к его доминированию. Здесь никаких вопросов, отлично сыграно.

Если я останусь включенным и дам ему немного больше уважения в стойке, эта правая рука никогда не приблизилась бы ко мне. Мы бы говорили сейчас совсем по-другому.

Во время подготовки я совершенно не учитывал его стойку. Вообще не проводил никаких бойцовских спаррингов. У меня были только атакующие борцы и грепплеры. Такого больше не повторится. Кроме того, я не акцентировал внимание именно на атакующих захватах. Скорее был зациклен на защите. Это урок.

Не слушайте никого, кроме себе касаемо своих навыков. Ты – хозяин своей собственной вселенной. Я – хозяин своей. Я должен слушать свои собственные советы.

Третий раунд. После худшего раунда в своей карьере я вернулся и выиграл. Я снова иду вперед, он отступает, я готов драться.

Четвертый раунд. Моя способность восстанавливаться не на том уровне, на котором могла бы быть в этот момент. Это моя ошибка.

Хотя я и выигрываю ранние обмены в четвертом раунде, он снова проходит под меня. Я оказываюсь в плохой позиции за три минуты до конца. Я работаю, чтобы вернуть позицию. В итоге я оказался спиной к клетке в вертикальном положении. Устойчивая позиция.

Однако здесь я допустил критическую ошибку - отказался от захвата рукой в решающий момент. Я выставил спину и проиграл. Все честно и справедливо.

Что могу сказать? Великолепный бой, мое удовольствие. Я вернусь с полной уверенностью в себе и абсолютно подготовленным.

Если нет немедленного реванша, то нет проблем. Я готов встретиться со следующим в очереди. Все зависит от меня в любом случае.

Скоро увидимся, мои любимые фанаты, люблю вас всех!