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Лобов проиграл Джонсону, это его третье поражение кряду

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Российский боец Артем Лобов проиграл американцу Майклу Джонсону в рамках турнира UFC Fight Night 138, который прошел в канадском Монктоне. Джонсон победил по единогласному решению судей поединка.

Отметим, что для Лобова это было третье подряд поражение. Всего Лобов проиграл 15 поединков в UFC и 13 выиграл.

В другом поединке Энтони Смит победил Волкана Оздемира, применим удушающий прием в третьем раунде. Миша Циркунов был сильнее Патрика Камминза, использовав болевой прием в первом раунде. По решению судей Андре Сукхамтат победил Джонатана Мартинеса, Джан ВиллантеЭда Хермана, а Курт МакджиАлекса Гарсию.

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