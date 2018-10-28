Лобов проиграл Джонсону, это его третье поражение кряду

Российский боец Артем Лобов проиграл американцу Майклу Джонсону в рамках турнира UFC Fight Night 138, который прошел в канадском Монктоне. Джонсон победил по единогласному решению судей поединка.

Отметим, что для Лобова это было третье подряд поражение. Всего Лобов проиграл 15 поединков в UFC и 13 выиграл.

В другом поединке Энтони Смит победил Волкана Оздемира, применим удушающий прием в третьем раунде. Миша Циркунов был сильнее Патрика Камминза, использовав болевой прием в первом раунде. По решению судей Андре Сукхамтат победил Джонатана Мартинеса, Джан Вилланте – Эда Хермана, а Курт Макджи – Алекса Гарсию.