Конор Макгрегор стал соседом Криштиану Роналду в музее мадам Тюссо

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор получил свою фигуру в Музее мадам Тюссо в Нью-Йорке. 30-летний боец выставлен в спортивном отделе музея. При этом его фигура находится в октагоне.
Отметим, что соседями Макгрегора уже являются Криштиану Роналду, Лионель Месси, Кармело Энтони, Мохаммед Али, Илай Мэннинг и Дерек Джитер.
Единственным до Макгрегора представителем MMA, изображенным в виде восковой фигуры, был бывший чемпион UFC Чак Лидделл. Его фигура стоит в музее мадам Тюссо в Лас-Вегасе.
Photos: Conor McGregor figure revealed at @MadameTussauds New York 📷: Cindy Ord/Getty Images @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/bqpbSjYk83– Mike Fridley (@mikefridley) 8 ноября 2018 г.
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