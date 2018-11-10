Конор Макгрегор стал соседом Криштиану Роналду в музее мадам Тюссо

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор получил свою фигуру в Музее мадам Тюссо в Нью-Йорке. 30-летний боец выставлен в спортивном отделе музея. При этом его фигура находится в октагоне.

Отметим, что соседями Макгрегора уже являются Криштиану Роналду, Лионель Месси, Кармело Энтони, Мохаммед Али, Илай Мэннинг и Дерек Джитер.

Единственным до Макгрегора представителем MMA, изображенным в виде восковой фигуры, был бывший чемпион UFC Чак Лидделл. Его фигура стоит в музее мадам Тюссо в Лас-Вегасе.