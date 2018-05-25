Харитонов решением судей победил Вязигина, бойцы провели полтора раунда

Российская звезда ММА Сергей Харитонов на турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 92 одержал победу над соотечетсвенником Антоном Вязигиным. Бой, прошедший в Санкт-Петербурге, был завершен досрочно во втором раунде из-за травмы глаза Харитонова. Судьи присудили победу Сергею.
Disaster what an event– Jolassanda (@Jolassanda) 24 мая 2018 г.
Sergei Kharitonov > Anton Vyazigin – MD
Sergei was unable to continue due to eye poke pic.twitter.com/Io0FAlUkN9
barsathebest
Чистейший договорняк! Этот Филькен как его там не позориться такое устраивать в Питере? Это не бои, а обычное распилово! Хотя, доя Питера это родная тема)
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