Харитонов решением судей победил Вязигина, бойцы провели полтора раунда

Российская звезда ММА Сергей Харитонов на турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 92 одержал победу над соотечетсвенником Антоном Вязигиным. Бой, прошедший в Санкт-Петербурге, был завершен досрочно во втором раунде из-за травмы глаза Харитонова. Судьи присудили победу Сергею.

Disaster what an event

Sergei Kharitonov > Anton Vyazigin – MD

Sergei was unable to continue due to eye poke pic.twitter.com/Io0FAlUkN9 – Jolassanda (@Jolassanda) 24 мая 2018 г.