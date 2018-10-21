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Хабиб - о приглашении Макгрегора в Дагестан: "Показал бы Конору борцовский зал - он бороться не умеет"

Хабиб Нурмагомедов, глава UFC Дана Уайт и Конор Макгрегор перед боем года в Лас-Вегасе. Фото USA Today
Хабиб Нурмагомедов, глава UFC Дана Уайт и Конор Макгрегор перед боем года в Лас-Вегасе. Фото USA Today
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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как бы он встретил в Дагестане бойца MMA Конора Макгрегора.

Ранее отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов в прямом эфире на странице в Фейсбуке пригласил ирландского бойца посетить Дагестан. Конору предложено стать почетным гостем чемпионата мира по боевому самбо, который пройдет в декабре в Каспийске.

- У нас это святое - встречать гостей, этим и славится Дагестан, - приводит Life.ru слова Нурмагомедова. - Я думаю, ему есть там на что посмотреть. Может, борцовский зал ему покажем - он бороться не умеет.

Напомним, главный поединок турнира UFC 229 между Макгрегором и Нурмагомедовым завершился поражением ирландца после того, как россиянин сделал ему удушающий прием в четвертом раунде.

Сразу после боя в зале вспыхнула массовая драка, инициатором которой стал Нурмагомедов, выпрыгнувший за пределы ринга, чтобы кулаками разобраться с командой Макгрегора, от которой доносились оскорбления в его адрес

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