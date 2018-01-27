Хабиб Нурмагомедов: "Все, что вижу в Макгрегоре - хочу разрушить"

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал про свое отношение к ирландскому чемпиону Конору Макгрегору​. По его словам, это хороший боец, однако оскорбления в адрес других бойцов неприемлемы.



– Когда он говорит, что вырубит кого-то, а потом выходит и вырубает – это добавляет ему какую-то популярность. Пиар-машина в UFC очень сильная, он умеет хорошо себя преподносить и разговаривать, – отметил Нурмагомедов в эфире телеканала "Россия 24". – Есть очень много факторов.



Нет ничего, что я хотел бы использовать из того, что есть у Конора. Все, что я вижу в нем – хочу разрушить. Он не мой антипод, он хорошо дерется. Я считаю его достойным бойцом и уважаю его как бойца. У него хороший бокс, он грамотно дерется и двигается. У него хорошие шансы против многих бойцов. Но многое мне в нем не нравится, например, оскорбления других спортсменов. Это не присуще нашему менталитету.