Хабиб Нурмагомедов: "Собираюсь уничтожить Макгрегора"

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в очередной раз заявил, что хочет провести бой с Конором Макгрегором. Россиянин пообещал нокаутировать ирландца.

- Я пока не знаю, кто будет моим соперником, - цитирует Haqqin.az Нурмагомедова. - Бой, скорее всего, состоится в Лас-Вегасе. Я хочу драться с Макгрегором, фанаты тоже очень ждут этого поединка. Надеюсь, что и Конор хочет этого боя. Он много чего говорил, но почему-то как только дело дошло до реальных переговоров о бое, замолчал.

В каком раунде я смогу нокаутировать Макгрегора? Этого я не знаю, и никто не может этого знать. Я собираюсь уничтожить его, но в каком раунде завершится бой – сложно сказать. Каким будет бой с ним? Думаю, что поединок больше будет проходить в партере, больше будем бороться