Главный бой UFC 215 отменен из-за болезни Борга

Главный поединок UFC 215 между американцами Деметриусом Джонсоном и Рэем Боргом за титул чемпиона в наилегчайшем весе отменен, информирует BBC. По словам врачей Борга, который не сможет выйти в октагон из-за вирусной инфекции, эта болезнь никак не связана со сгонкой веса.

Организация решила не искать замену Боргу, а отменить поединок, который, возможно, пройдет в октябре в рамках UFC 216.

В случае победы Джонсон мог установить рекорд UFC по количеству успешных защит титула, на данный момент у него и Андерсона Сильвы их по 10.

Таким образом, основным событием вечера станет поединок за титул чемпионки UFC в легчайшем весе между обладательницей пояса Амандой Нуньес и Валентиной Шевченко.

Напомним, что Нуньес и Шевченко должны были встретиться в июле этого года в рамках UFC 213, но бой был перенесен из-за госпитализации бразильянки за несколько часов до поединка.