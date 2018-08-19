Глава DFB признал, что должен был поддержать Езила

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Рейнхард Гриндель сказал, что нельзя возлагать вину за выступление сборной Германии на чемпионате мира-2018 на одного игрока. После турнира в России полузащитник "Арсенала" Месут Езил из-за реакции общественности и множества критических отзывов принял решение завершить выступление за бундестим. Игрока с турецкими корнями критиковали за встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

– Что да расистских нападок, мне следовало занять более четкую позицию по этому вопросу и поддержать Езила, – цитирует Bild Гринделя. – Случившееся неприемлемо, всем стоит знать об этом. Жаль, что Месут почувствовал себя отвергнутым Немецким футбольным союзом.

Хочу подчеркнуть, что я не высказывался о его игре на чемпионате мира. Предельно ясно, что команда выигрывает и проигрывает вместе. Вешать ответственность за результат и вылет на одного игрока – глупость.

Напомним, Езил выступал за сборную Германии с 2009 по 2018 год. В ее составе он выигрывал чемпионат мира-2014. В 92 играх за национальную команду он забил 23 мяча.

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