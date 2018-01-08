Фергюсон - Нурмагомедову: "Ты толстый и медлительный"

Временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон в очередной раз раскритиковал российского бойца Хабиба Нурмагомедова из-за его лишнего веса.

Между бойцами 5 марта 2017 года должен был состояться титульный поединок, но за несколько часов до взвешивания россиянин был госпитализирован из-за процедуры сгонки веса. Вместе с тем их бой сорвался в третий раз: в декабре 2015-го поединок не состоялся из-за травмы россиянина, а в апреле 2016-го – после отказа американца из-за проблем с легким.

"Хабиб, ты все еще толстый и медлительный. Не смог даже уложиться в вес! Может, тебе стоит поменять диетолога, потому что последний сделал тебя выглядящим очень печально. Это не сработает против трехкратного чемпиона", - написал Фергюсон в Твиттере.

Добавим, это не первый выпад Фергюсона в адрес Нурмагомедова победы россиянина над Эдсоном Барбозой в Лас-Вегасе 30 декабря. Ранее американец вклинился в новогоднюю перепалку в соцсетях между Нурмагомедовым и чемпионом UFC "в отпуске" Конором Макгрегором.