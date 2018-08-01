Емельяненко начал подготовку к бою с Сонненом

Россиянин Федор Емельяненко начал подготовку к бою с американцем Чейлом Сонненом​ в рамках полуфинала "Гран-при" Bellator. Поединок состоится 13 октября в Нью-Йорке.

– Федор находится в отличной форме и готов к предстоящему бою с Сонненом как физически, так и морально, – рассказал "Известиям" тренер бойца Владимир Воронов. – В Bellator нет слабых соперников, поэтому настрой на бой с американцем у нас самый боевой. Мы подберем спарринг-партнеров, похожих по стилю на предстоящего соперника. Дату отъезда в Голландию мы согласуем чуть позже.